Münsterstraße gesperrt : Brand in Werkstatt in Düsseldorf-Derendorf - Mann schwer verletzt

Foto: Gerhard Berger 3 Bilder Mann bei Brand in Düsseldorfer Werkstatt verletzt.

Düsseldorf Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an, daher ist die Münsterstraße in Düsseldorf-Derendorf aktuell gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand in einer Werkstatt an der Münsterstraße im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf aus bislang ungeklärter Ursache gegen kurz vor 13 Uhr aus. Ein Mann wurde laut Feuerwehr dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Die Feuerwehr ist allerdings mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Daher ist die Münsterstraße zwischen Ratherstraße und Barbarastraße aktuell für den Verkehr gesperrt. Auch die Rheinbahn ist von der Sperrung betroffen.

(dtm)