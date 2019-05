Großeinsatz in Düsseldorf-Heerdt : Brand in Tiefgarage verursacht langen Stau am Morgen

Brand in Tiefgarage verursacht langen Stau am Morgen

Großeinsatz in Düsseldorf-Heerdt

Düsseldorf Am frühen Freitagmorgen ist in einer Tiefgarage im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Laut Polizei gibt es derzeit einen Großeinsatz an der Kevelaerer Straße in Düsseldorf-Heerdt. In der Tiefgarage eines Wohnhauses ist gegen 5.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Nach Angaben der Polizei musste der gesamte Komplex evakuiert werden. Elf Bewohner mussten das Haus verlassen.