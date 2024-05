Zahlreiche Verletzte Drei Menschen sterben bei Brand in Düsseldorf-Flingern

Überall auf der Straße liegen Trümmerteile. Autos sind völlig ausgebrannt. Es ist ein Bild der Verwüstung, was sich am frühen Morgen auf der Grafenberger Allee Ecke Lichtstraße bietet. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht wurde die Feuerwehr alarmiert. Ein Kiosk war der Feuerwehr zufolge in Brand geraten. „Ich bin heute Nacht durch einen lauten Knall wach geworden. Und dann sah ich schon den Rauch aufsteigen“, sagte ein Anwohner. Durch die Wucht einer Explosion wurden Trümmerteile meterweit geschleudert. Die Feuerwehr bestätigt, dass 16 Personen verletzt wurden. Zwei davon schweben immer noch in Lebensgefahr. Für drei Personen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie sind an ihren schweren Verletzungen gestorben. Ob sich die Explosion vor dem eigentlichen Brand ereignete, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt werden. So sei laut Polizei zudem unklar, ob es sich etwa um ein Unfallgeschehen oder einen technischen Defekt handele.