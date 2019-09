Offensichtlich ein „geplanter Suizid“ : 75-Jähriger legte Brand in Düsseldorf-Flingern wohl selbst

75-Jähriger legte Brand in Düsseldorf-Flingern wohl selbst

Düsseldorf In der Nacht zu Mittwoch hat es in Flingern gebrannt. Bei der Verpuffung kam ein Mann ums Leben. Die Polizei hat nun einen schlimmen Verdacht.

Der Brand des Mehrfamilienhauses wurde durch eine Brandlegung ausgelöst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der 75-Jährige habe offensichtlich einen „geplanten Suizid“ begehen wollen und daher seine Wohnung angezündet. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Mittwochmorgen um 2.28 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand an der Erkrather Straße im Stadtteil Flingern-Süd gerufen. Dort hatte es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine Verpuffung gegeben. Im brennenden Hausflur fand die Feuerwehr eine tote Person, den 75 Jahre alten Bewohner.