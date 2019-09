„Offensichtlich geplanter Suizid“ : 75-Jähriger legte Brand in Düsseldorf-Flingern selbst

Foto: Patrick Schüller 7 Bilder Feuerwehreinsatz nach Explosion in Düsseldorf.

Düsseldorf In der Nacht zu Mittwoch hat es in Düsseldorf-Flingern gebrannt. Bei einer Verpuffung kam ein Mann ums Leben. Die Polizei hat nun einen schlimmen Verdacht.

In der Nacht zu Mittwoch ist in Düsseldorf-Flingern ein 75-jähriger Bewohner bei einer Verpuffung gestorben. Der Brand des Mehrfamilienhauses wurde durch eine Brandlegung ausgelöst, wie die Düsseldorfer Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Der 75-Jährige habe offensichtlich einen „geplanten Suizid“ begehen wollen und daher seine Wohnung angezündet. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Mittwochmorgen um 2.28 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand an der Erkrather Straße im Düsseldorfer Stadtteil Flingern-Süd gerufen. Dort hatte es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine Verpuffung gegeben. Im brennenden Hausflur fand die Feuerwehr eine tote Person, den 75 Jahre alten Bewohner.

Zehn weitere Bewohner des Hauses konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht und in andere Unterkünfte gebracht. Sie konnten in der Nacht nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei weitere Bewohner, darunter eine schwangere Frau, wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

Das Haus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar, da das Gebäude von Mitarbeitern der Netzgesellschaft Düsseldorf von der Gasversorgung getrennt werden musste und die Treppe durch den Brand stark beschädigt wurde. Durch die Wucht der Explosion ist eine Aluminiumtür im Erdgeschoss stark beschädigt worden. Bei der Kontrolle der beiden Nachbargebäude, konnten keine Beschädigungen oder Rauchausbreitungen festgestellt werden.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

