Feuer nahe Reitstall : 900 Strohballen brannten lichterloh in Düsseldorf-Angermund

Düsseldorf In Düsseldorf-Angermund haben am Mittwochabend Hunderte Strohballen Feuer gefangen. Zudem brannten mehrere Pferdeanhänger komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Feuer in Düsseldorf-Angermund sind am späten Mittwochabend nach Angaben der Feuerwehr etwa 900 Strohballen in Brand geraten. Um 21.43 Uhr wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem großen Brand am Verloher Kirchweg gerufen. Dort standen auf einer Fläche von 50 mal 15 Metern rund 900 Strohballen in Flammen. Das berichtet ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen.