Nach Brand im Düsseldorfer Marienhospital : Tatverdächtiger 83-Jähriger ist in der Psychiatrie

Tatverdächtiger 83-Jähriger ist in der Psychiatrie

Düsseldorf Der Mann, der unter Verdacht steht, den Brand im Düsseldorfer Marienhospital in der vergangenen Woche ausgelöst zu haben, ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der 83-Jährige von dem Krankenhaus, in dem er seit dem Brand behandelt worden war, in ein geschlossenes Psychiatrisches Krankenhaus überwiesen. Er habe sich zuvor „auffällig“ verhalten. Der Mann soll schwer demenzkrank sein. Er wurde in den Flammen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei ist er weiterhin nicht vernehmungsfähig.