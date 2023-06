Feuerwehr-Einsatz in Düsseldorf Brand im Landtag - Klimaanlage defekt

Nach einem Brand im Landtag am Sonntagabend ist in Teilen des Gebäudes die Klimaanlage defekt – ausgerechnet in einer Woche mit heißen Sommertemperaturen. In einem Technikbereich in der Tiefgarage des Landtages war ein Feuer ausgebrochen, der Sicherheitsdienst hatte den Notruf gegen 20.30 Uhr abgesetzt. Verletzte gab es keine.