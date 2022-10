80 Feuerwehrleute im Einsatz : Sauna im Dachgeschoss von Düsseldorfer Hotel in Flammen

Düsseldorf In der Düsseldorfer Innenstadt hat eine Sauna im Dachgeschoss des Hotel Asahi gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Flammen griffen auch auf das Dach des Gebäudes über.

Ein Feuer im Saunabereich in der zwölften Etage eines Hotels in der Innenstadt sorgte in der Nacht zu Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Um 0.07 Uhr meldete ein Anrufer über den Notruf den Brand in dem Hotel Asahi an der Kurfürstenstraße nahe dem Hauptbahnhof. Die Flammen waren bereits aus größerer Entfernung sichtbar. Da das Hotel in einem Hochhaus untergebracht ist, wurden mehrere Löschzüge sowie der Rettungsdienst zum Einsatzort geschickt.