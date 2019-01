18.000 Menschen betroffen : Entschärfung der Bombe in Düsseldorf-Rath frühestens um 21 Uhr

Foto: Gerhard Berger 4 Bilder Fliegerbombe in Düsseldorf-Rath gefunden

Düsseldorf Eine zehn Zentner schwere Fliegerbombe wurde am Dienstag in Düsseldorf-Rath gefunden. Da noch bettlägrige Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen, verschiebt sich die Entschärfung auf 21 Uhr.

Wie ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr am Abend mitteilte, verzögert sich die Entschärfung des Blindgängers, da mehr Transporte von bettlägerigen Menschen organisiert werden müssen als zunächst angenommen.

Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe war bei Bauarbeiten am Dienstagvormittag im Bereich der Bochumer Straße Ecke Gelsenkirchener Straße in Rath gefunden.

In diesem Bereich ist mit Evakuierungen und Straßensperrungen zu rechnen. Foto: Feuerwehr Düsseldorf

In einem Radius von 500 Metern (siehe Grafik, Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Neuenhofstraße, Ecke Bochumer Straße müssen rund 7.100 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Innerhalb des Gefahrenbereichs befindet sich unter anderem ein Seniorenzentrum an der Rotdornstraße, das vor der Entschärfung evakuiert werden muss. Im Radius bis 1.000 Meter (Bereich B) darf sich ab 19.30 Uhr niemand mehr im Freien aufhalten. Davon sind weitere rund 11.000 Menschen betroffen.

Im engeren Radius um den Ort der Entschärfung sind viele Gewerbetreibende und Industriebetriebe ansässig. Darüber hinaus befindet sich darin unter anderem das Helmut-Gollwitzer-Haus für Menschen mit Behinderung, mehrere Schulen und Kitas, die bereits gezielt unterrichtet wurden, die Firma Vallourec sowie die S-Bahn-Station Rath-Mitte. Im B-Bereich liegen unter anderem der ISS-Dome, zwei Obdachlosenunterkünfte und die S-Bahn-Station Rath.

Polizei und Ordnungsamt sperrten die zuführenden Straßen ab. Polizei und Stadt raten, die Gefahrenbereiche weiträumig zu umfahren. Die Deutsche Bahn ist hauptsächlich mit der Strecke von Düsseldorf Hbf nach Ratingen (S-Bahn-Station Rath-Mitte im Bereich A, S-Bahn-Station Rath im Bereich B) betroffen. Seitens der Rheinbahn sind die Linien 730, 776, Metrobus 1, 701 und U71 während der Zeit der Entschärfung nur eingeschränkt unterwegs.

Im äußeren Radius (siehe Grafik, Gefahrenzone B) sind die Menschen gehalten, sich während der Zeit der Entschärfung in ihren Häusern und möglichst entfernt von Glasflächen aufzuhalten. Autos sollten nach Möglichkeit aus den Gefahrenzonen weggefahren werden.

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung

Menschen, die in der Gefahrenzone A wohnen und beispielsweise wegen Bettlägerigkeit oder Behinderung ihre Wohnungen nicht selbst verlassen können, können den Transport über die Leitstelle der Feuerwehr unter der Rufnummer 0211-19222 bestellen. Rollstühle, die mitgenommen werden müssen, sollten dabei unbedingt gemeldet werden.

Für diejenigen, die während der Evakuierungszeit eine Anlaufstelle brauchen, stehen die Räume der Max-Halbe-Schule, Max-Halbe-Straße 14, zur Verfügung. Dort ist durch die Stadt Düsseldorf eine Betreuung organisiert. Ab den Haltestellen Mannesmann Röhrenwerke, Rückertstraße und Bochumer Straße, Ecke Recklinghausener Straße fahren Rheinbahnbusse. Das Gefahrentelefon der Stadt ist unter 0211-388 98 89 zu erreichen.

(csr/hsr)