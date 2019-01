Entschärfung am Abend: Bombe in Düsseldorf-Rath gefunden – 18.000 Menschen betroffen

Bombe in Düsseldorf-Rath gefunden – 18.000 Menschen betroffen

Entschärfung am Abend

Düsseldorf Eine zehn Zentner schwere Fliegerbombe wurde am Dienstag in Düsseldorf-Rath gefunden. Die Entschärfung wird frühestens um 20 Uhr über die Bühne gehen. Im Radius, der evakuiert werden muss, liegt auch ein Seniorenheim. Auch der Bahnverkehr ist betroffen.

Bei Bauarbeiten wurde heute Vormittag eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe im Bereich der Bochumer Straße Ecke Gelsenkirchener Straße in Rath gefunden.

In einem Radius von 500 Metern (siehe Grafik, Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Neuenhofstraße, Ecke Bochumer Straße müssen bis 19 Uhr rund 7.100 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Innerhalb des Gefahrenbereichs befindet sich unter anderem ein Seniorenzentrum an der Rotdornstraße, das vor der Entschärfung evakuiert werden muss. Im Radius bis 1.000 Meter (Bereich B) darf sich ab 19.30 Uhr niemand mehr im Freien aufhalten. Davon sind weitere rund 11.000 Menschen betroffen.