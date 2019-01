18.000 Menschen betroffen: Bombe in Düsseldorf-Rath erfolgreich entschärft

Bombe in Düsseldorf-Rath erfolgreich entschärft

Düsseldorf Eine zehn Zentner schwere Fliegerbombe wurde am Dienstagabend in Düsseldorf-Rath erfolgreich entschärft. Vorher hatte sich die Entschärfung wegen Personen im direkten Gefahrenbereich immer weiter nach hinten verschoben.

Über die erfolgreiche Entschärfung informierte die Düsseldorfer Feuerwehr am Abend. Sie dauerte etwa eine halbe Stunde.

Alle Anwohner können wieder zurück in Ihre Wohnungen. Wir wünschen, trotz der turbulenten Stunden, noch einen schönen Abend!

Bevor die Entschärfung beginnen konnte, hatte es mehrere Verzögerungen gegeben. Ein Sprecher sagte, in einigen Wohnungen sei noch Licht gesehen worden, in denen sich keine Menschen mehr hätten befinden dürfen. Schon vorher hatte sich die Entschärfung des Blindgängers verzögert, da mehr Transporte von bettlägerigen Menschen organisiert werden mussten als zunächst angenommen.

Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe war bei Bauarbeiten am Dienstagvormittag im Bereich der Bochumer Straße Ecke Gelsenkirchener Straße in Rath gefunden.

In einem Radius von 500 Metern (siehe Grafik, Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Neuenhofstraße, Ecke Bochumer Straße mussten rund 7.100 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Innerhalb des Gefahrenbereichs befindet sich unter anderem ein Seniorenzentrum an der Rotdornstraße, das vor der Entschärfung evakuiert werden musste. Im Radius bis 1.000 Meter (Bereich B) durfte sich ab 19.30 Uhr niemand mehr im Freien aufhalten. Davon waren weitere rund 11.000 Menschen betroffen.