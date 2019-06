Unfall auf Berliner Allee in Düsseldorf : Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Verletzte müssen aus Auto befreit werden

Foto: Gerhard Berger 5 Bilder Düsseldorf - Pkw kollidiert mit Straßenbahn auf Berliner Allee.

Düsseldorf Gleich zwei Straßenbahnunfälle gab es am Dienstag in Düsseldorf. Nachdem in Lierenfeld eine Bahn aus den Schienen gesprungen war, kollidierte am späten Abend ein Zug mit einem Pkw auf der Berliner Allee. Die Bergung der Verletzten gestaltete sich als kompliziert.

Im Kreuzungsbereich der Berliner Allee mit der Grünstraße kam es um 23.24 Uhr zu einem Unfall mit einer Straßenbahn und einen Mercedes. Dabei wurden drei Fahrzeuginsassen sowie der Fahrer der Bahn verletzt.

Zwei Frauen mussten im Unfallwagen stabilisiert und mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Alle vier Verletzten kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lag eine 25-jährige Frau auf dem Gehweg und wurde von Passanten betreut. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch behandelt. Anschließend erfolgte der Transport ins Krankenhaus. Außerdem saßen in dem Pkw vorne und auf der Rückbank noch zwei alte Frauen (25 und 30).

In der Bahn waren keine Fahrgäste verletzt worden, allerdings stand der Fahrer der Straßenbahn unter Schock. Nach einer ersten medizinischen Versorgung musste er ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert werden.

Um die beiden Insassen aus dem Pkw zu befreien, musste die Bahn ein Stück zurückgefahren werden. In Absprache mit der Notärztin konnten danach mit mehreren hydraulischen Rettungsgeräten an dem Fahrzeug die Türen auf der Fahrerseite sowie anschließend das komplette Dach entfernt werden. Nur so war eine Rettung mit einem Rettungskorsett möglich.

Während der Rettungsmaßnahmen am Unfallwagen versorgten Notfallsanitäter der Feuerwehr die beiden verletzten Fahrzeuginsassen und führten eine erste medizinische Versorgung im Pkw durch.

Aufgrund der massiven Bauweise des Mercedes konnte die 25-jährige Frau auf der Rückbank erst nach fast einer Stunde befreit werden. Nur wenige Augenblicke später war das 30-jährige Unfallopfer auf dem Fahrersitz ebenfalls aus dem Pkw befreit. Anschließend erfolgte der Transport unter Begleitung einer Notärztin in eine Düsseldorfer Spezialklinik. Bei allen Verletzten kann Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Berliner Allee in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden. Der Einsatz für die 28 Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte war nach rund 90 Minuten beendet. Das Unfallteam der Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

(csr)