Internistischer Notfall Demonstrant stirbt während Bauernprotests in Düsseldorf

Während der Demonstration von Landwirten, die am Mittwoch mit 100 Treckern durch Düsseldorf gezogen sind, ist es zu einem Todesfall gekommen. Ein Teilnehmer ist infolge eines internistischen Notfalls gestorben, wie die Polizei bestätigte. Der Mann wurde offenbar noch am Rande der Demonstration in einem Rettungswagen vergeblich reanimiert.