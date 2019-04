Bahnhof in Derendorf : 18-jährige Amerikanerin in Düsseldorf belästigt

Düsseldorf Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagabend in Düsseldorf-Derendorf eine Amerikanerin belästigt. Die Bundespolizei hat Videomaterial des Tatorts gesichert.

Als die 18-jährige Frau am Freitagabend um 20.30 Uhr Haltepunkt in Derendorf in eine Bahn stieg, wurde gegen ihren Willen in ihr Haar und an ihr Gesäß gefasst.