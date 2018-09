Bahn-Chaos nach Vandalismus in Düsseldorf: Bekennerschreiben ist echt - Staatsschutz ermittelt

Düsseldorf Beschädigte Kabelanlagen sorgen seit Montag für Chaos auf der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg. Jetzt ist klar: Es handelte sich wohl um eine Sabotageaktion. Ein Bekennerschreiben von Abschiebegegnern wird als echt bewertet, der Staatsschutz ermittelt.

Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge öffneten in der Nacht von Sonntag auf Montag bislang unbekannte Täter an mindestens drei Stellen im Großraum Düsseldorf Kabelschächte entlang der Bahngleise und beschädigten die darin befindlichen Kabelanlagen.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Signalstörung hatte am Montag zu großem Chaos im Pendlerverkehr in NRW geführt. Auswirkungen sind auch am Dienstag noch zu spüren.