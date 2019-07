Polizei Düsseldorf : Am Rheinufer gefundener Toter stammt aus Zons

Düsseldorf Am Freitag gegen 15 Uhr wurde ein Leichnam am Rheinufer in Düsseldorf-Niederkassel aufgefunden. Die Polizei bestätigt nun, dass es sich um einen seit Donnerstag vermissten 22-jährigen Mann aus Zons handelt.

Bei der am Freitagnachmittag am Rheinufer in Niederkassel gefundenen Leiche handelt es sich um den vermissten 22-jährigen Mann aus Zons. Das teilte die Polizei Düsseldorf am Montag mit. Nach dem jungen Mann war am Donnerstagabend gesucht worden, nachdem er beim Baden im Rhein bei Zons nicht mehr aufgetaucht war.

Trotz der intensiven Suche, bei der auch Boote und ein Hubschrauber eingesetzt wurden, blieb der Mann vermisst. Noch immer nicht bekannt, ist das Schicksal eines 18-jährigen Mannes, der seit vergangenen Donnerstagabend beim Baden im Rhein am Düsseldorfer Hafen vermisst wird. Er war beim Schwimmen von einer durch ein vorbeifahrendes Schiff ausgelösten Welle untergegangen.

(wie)