Autobahnpolizei Düsseldorf : Fliegender Ausbrecher stellt sich freiwillig

Wellensittich und Polizeifahrzeug - farblich perfekt aufeinander abgestimmt. Foto: Polizei Düsseldorf/M. Lenninghausen

Düsseldorf Ein schöner Erfolg für die Autobahnpolizei Düsseldorf. Den Beamten ist am Montag in Hilden ein flugfähiger Ausbrecher ins Netz gegangen - besser gesagt, vor der Scheibe des Streifenwagens gelandet. Das lag vermutlich an den Farben.

Es handelte sich um einen Wellensittich, der plötzlich auf der Chromleiste unterhalb des Fensters an der Fahrertür saß und in den Wagen schaute.

Das Vögelchen hat blaues, weißes und gelbes Gefieder und passt damit wie die Faust aufs Auge zu dem gleichfarbigen Polizeifahrzeug.

Wie die Polizei Düsseldorf auf ihrer Facebookseite schreibt, sei der erschöpfte und hungrige Polizeifan noch ein wenig auf dem Auto herumgewandert, habe sich dann aber widerstandslos und behutsam festnehmen lassen.

Bis sich der Besitzer meldet, wird der Vogel im Tierheim bestens versorgt.

