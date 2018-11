Schwerer Verkehrsunfall in Düsseldorf-Eller : Auto zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt

Der Unfall an der Haltestelle „Alt Eller“. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Auf der Gumbertstraße in Düsseldorf-Eller hat es am Freitagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto wurde zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. Auch ein Kind ist in den Unfall verwickelt.

Das Kind und seine Muter saßen in dem Pkw. Sie wurden leicht verletzt. Sie wurden an der Unfallstelle von Rettungskräften betreut, anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Unter einer der Bahnen ist zudem ein Fahrrad eingeklemmt. Der Radfahrer konnte jedoch im letzten Moment zur Seite springen, blieb laut Polizei unverletzt.

Der eingeklemmte Pkw. Foto: Gerhard Berger

Wie es zu dem Unfall kam, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

Die Gumbertstraße in Eller ist derzeit gesperrt.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)