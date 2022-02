Auf dem Weg nach Düsseldorf : Mit Haftbefehl gesuchter Mann in der S6 festgenommen

Mit Haftbefehl gesuchter Mann in der S6 festgenommen

Düsseldorf Eigentlich wollen die Beamten den Mann in der S6 nur überprüfen, weil er keinen Fahrschein vorzeigen konnte. Doch dann stellte sich heraus, er wurde vom Amtsgericht Düsseldorf gesucht.

Ein mit Haftbefehl des Düsseldorfer Amtsgerichts gesuchter Mann konnte am frühen Freitagmorgen in der S6 auf dem Weg von Langenfeld nach Düsseldorf von Bundespolizisten festgenommen werden. Der 41-Jährige wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.