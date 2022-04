Angebliches Gefahrgut in Düsseldorf : Falscher Alarm – Hummeln lösen Feuerwehreinsatz aus

Düsseldorf Zu einem angeblichen Gefahrguteinsatz ist die Düsseldorfer Feuerwehr an Ostermontag ausgerückt. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es keine gefährlichen Chemikalien waren, die ausgelaufen waren.

(veke) Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr an Ostermontag: Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs an der Bonner Straße könnten Chemikalien ausgelaufen sein, hieß es am Nachmittag. Also rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz aus. Das heißt, die Feuerwehrleute bereiteten sich auf einen Einsatz mit gefährlichen Stoffen vor und rücken mit besonderer Schutzausrüstung an.