Angebliche Ukraine-Hilfe : Caritas warnt vor falschen Spendensammlern in Düsseldorf

Caritas warnt vor falschen Spendensammlern in Düsseldorf

Düsseldorf Kriege, Krisen und Naturkatastrophen rufen immer wieder betrügerische Spendensammler auf den Plan. Jetzt warnt die Caritas in Düsseldorf vor solchen Machenschaften.

Die Caritas in Düsseldorf warnt vor Betrügern, die versuchen, an Haustüren Geldspenden für Ukraine-Opfer zu sammeln. „Aktuell kommt es im Stadtgebiet offensichtlich vermehrt zu Betrugsversuchen an Haustüren, bei denen sich Personen als Caritas-Mitarbeitende ausgeben und für Ukraine-Opfer Spenden sammeln“, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation.