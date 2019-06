An der Kö in Düsseldorf : Polizei sucht Zeugen für illegales Autorennen

An der Kö in Düsseldorf

Düsseldorf Ein mögliches illegales Autorennen auf der Königsallee in Düsseldorf führte am vergangenen Sonntag zu einem Polizeieinsatz. Es werden Zeugen gesucht.

Wenig später konnten die Beamten an der Ampel Blumenstraße / Schadowstraße die beiden Fahrzeuge an der ausmachen. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten die Autos stark unter laut aufheulenden Motorengeräuschen in Richtung Martin-Luther-Platz. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich in diesem Bereich eine Vielzahl von Passanten.