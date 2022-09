Schützenfest in Angermund : Mit Böllern und Musik durchs Dorf

Der Spielmannszug Angermund konnte mit zwei Jahren Verspätung sein 100-jähriges Bestehen feiern. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In Angermund wurde das Schützenfest mit vielen historischen Gruppen gefeiert. Der Spielmannszug konnte seine Jubiläumsfeier nachholen.

Glück mit dem Wetter hatten die Angermunder Schützen am Samstag, als zahlreiche Gruppen durchs Dorf entlang der mit Birkenzweigen geschmückten Graf-Engelbert-Straße zogen. Sieben Böller, abgefeuert von der Böller-Gruppe, waren das unüberhörbare Signal für die traditionelle Parade, die begleitet vom Glockengeläut von St. Agnes und unter dem Beifall vieler Schaulustiger zum Schützenplatz zog. Allen voran die Pinguin-Gruppe von 1983 in weißen Hosen und schwarzem Frack, die sich anders als die watschelnden Vorbilder aus der Tierwelt majestätisch marschierend präsentierte. Den klanglichen Rahmen besorgte der Spielmannszug Angermund sowie das Fanfarencorps. Die historischen Bezüge des Schützenfestes unterstrichen zudem die Stadtwächter in samtenem Rot mit ihren Hellebarden sowie die Garde in Blau.

Am Kreisverkehr brachten sich fünf gut gelaunte Damen mit einem Glas Weißwein in Stimmung. Sie gehören zu den Angermund-Walküren, die 2016 als erste reine Frauengruppe zusammenfand. „Mit unseren festlichen Kostümen, die jedoch erst am Sonntag zum Einsatz kommen, wollen wir den mittelalterlichen Aspekt unseres Brauchtums, aber auch das Selbstbewusstsein von Frauen unterstreichen“, sagt Jasmin Stecher, die die Gruppe einst mit initiiert hatte.

Das Schützenfest startete in diesem Jahr bereits am Freitag mit einem bayerischen Abend. Bier, kulinarische Spezialitäten und Blasmusi aus Bayern sollten zwangloses Oktoberfest-Flair nach Angermund bringen. „Leider konnten wie wegen des Regens im Gegensatz zur Premiere vor zwei Jahren keine Rekord-Besucherzahl erreichen“, bedauert Harald Weber, Geschäftsführer der Bruderschaft.