„Aktenzeichen XY - ungelöst“ : Hinweise nach Raubüberfall auf Familie in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem brutalen Raubüberfall auf eine Familie aus Düsseldorf-Stockum wurden Geld und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Jetzt war der Fall bei „Aktenzeichen XY - ungelöst“ im ZDF. Anschließend gab es Hinweise.

Nach dem brutalen Raubüberfall auf eine Familie in Düsseldorf sind eine Reihe von Hinweisen bei der Polizei eingegangen. Die Ermittler hatten den Fall 15 Monate nach der Tat am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

Laut Polizei drangen zur Tatzeit am 16. Dezember 2020 gegen 19 Uhr mehrere maskierte Täter mit Schusswaffen in eine Erdgeschosswohnung an der Begonienstraße in Stockum ein. In der Wohnung fesselten die Räuber die drei anwesenden Bewohner. Im Anschluss rafften die Männer diverse Wertgegenstände zusammen. Nach der Tat flüchteten die fünf vermummten Räuber gegen 19.45 Uhr über die Terrasse der Erdgeschosswohnung. Möglicherweise stand ein Fluchtfahrzeug auf oder in der Nähe der Weißdornstraße.