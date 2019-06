Tödlicher Unfall in Düsseldorf-Heerdt : Frau aus Wesel wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt ist eine 36-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie wurde am Montagmorgen von einem Lastwagen erfasst.

Ein Lastwagen hat in Düsseldorf eine Frau erfasst und tödlich verletzt. Die 36-Jährige aus Wesel habe gegen vier Uhr morgens die Brüsseler Straße im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt in Richtung Düsseldorfer Innenstadt überquert, sagte ein Sprecher der Polizei. Mehrere dahinter fahrende Autos konnten nicht rechtzeitig ausweichen und wurden ebenfalls in den Unfall involviert, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.