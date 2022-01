Kurioser Unfall auf der A46 : Zwei Autos landen bei Düsseldorf-Eller in Baugrube

Düsseldorf Gleich zwei Autos landeten in einem abgesperrten Baustellenbereich auf der A46. Eins musste mittels eines Abschleppwagens geborgen werden. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien.

Kurz vor der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller kam es auf der A46 am Donnerstagabend zu zwei eher seltenen Unfällen. In Fahrtrichtung Wuppertal fuhr ein Ford in einen abgesperrten Baustellenbereich und landete in einer Baugrube. Der Fahrer konnte sich selbst aus der Situation befreien und blieb unverletzt.