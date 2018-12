Zeitweise Autobahn-Sperrung in Düsseldorf: Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Gegenverkehr auf A46

Zeitweise Autobahn-Sperrung in Düsseldorf

Düsseldorf In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich auf der A46 in Düsseldorf ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt.

Am frühen Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr verlor ein 25-Jähriger auf der A46 zwischen dem Werstener Tunnel und dem Autobahnkreuz Düsseldorf-Süd in Fahrtrichtung Wuppertal die Kontrolle über sein Auto. Er prallte auf dem linken Fahrstreifen gegen die Leitplanke, das Auto drehte sich um 180 Grad und er setzte seine Fahrt im Gegenverkehr fort, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mitteilte.