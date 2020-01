A46 in Düsseldorf : Uni-Tunnel nach Unfall stundenlang gesperrt - Umweltspur aufgehoben

Ein zerstörtes Auto steht im Universitätstunnel in Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Im Uni-Tunnel auf der A46 in Düsseldorf hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Neuss komplett gesperrt. Zur Entlastung der Umleitungsroute wurde die Umweltspur in Wersten temporär aufgehoben.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen sagte, kam es gegen 8.35 Uhr im Universitätstunnel im Stadtteil Wersten zu einem Unfall zwischen einem Auto und zwei Lastwagen. Das Auto wurde zwischen den beiden Lastwagen eingeklemmt. Der Unfall soll sich dort am Stauende ereignet haben.

Die Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr konnte laut Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des Unfallhergangs war die Verletzte nur schwer zu erreichen, sodass in Abstimmung mit der Notärztin eine sogenannte Betreuungsöffnung an dem zerstörten Kleinwagen geschaffen werden musste. Erst danach konnte eine erste Einschätzung der Verletzungen erfolgen.

Mit hydraulischen Schneid- und Spreizgeräten trennten die Feuerwehrleute anschließend die Türen sowie das Dach des Fahrzeuges ab, um so die Frau aus dem Unfallwrack zu befreien. Dies gestaltet sich laut Feuerwehrsprecher aufgrund der starken Deformierung und der beengten Platzverhältnisse an dem Unfallwagen als sehr zeitintensiv.

Während der Rettungsmaßnahmen überwachten Notfallsanitäter und die Notärztin den Gesundheitszustand der Frau. Nach rund einer Stunde konnte die Fahrerin aus dem Auto befreit und zur weiteren medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben werden. Die Besatzung eines weiteren Rettungswagens betreute währenddessen eine Ersthelferin sowie die beiden Lkw-Fahrer. Alle drei mussten nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Bei dem Rettungseinsatz sind auch drei Feuerwehrleute verletzt worden. Einer der Männer kam ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Der Uni-Tunnel auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss war bis kurz nach 10 Uhr komplett gesperrt, dann wurde eine Spur freigegeben. Es kam auch danach noch zu Verkehrsbehinderungen. Ein kilometerlanger Stau bildete sich zurück bis zum Kreuz Hilden. Um 12.44 Uhr konnte die Strecke wieder komplett freigegeben werden.

Die Polizei hatte Autofahrerwährend der Sperrung gebeten, möglichst in Eller oder in Wersten von der A46 abzufahren. Die Umweltspur wurde in dem Bereich in Abstimmung mit der Stadt temporär aufgehoben. Wer in Richtung Köln fahren wollte, sollte nach Möglichkeit bereits am Autobahnkreuz Hilden auf die A3 wechseln.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die A46 in Düsseldorf ist eine stark befahrene Verkehrsachse, die viele Pendler aus Richtung Wuppertal kommend für ihren Arbeitsweg nutzen.

(csr)