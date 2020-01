Autofahrer eingeklemmt : A46-Tunnel in Düsseldorf nach Unfall gesperrt

Ein Einsatzfahrzeug auf dem Weg zu dem Unfall im Uni-Tunnel. Foto: Sebastian Brinkmann

Düsseldorf Im Uni-Tunnel auf der A46 in Düsseldorf hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Neuss gesperrt.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen sagte, kam es gegen 8.36 Uhr im Universitätstunnel im Stadtteil Wersten zu einem Unfall zwischen einem Auto und zwei Lastwagen. Eine Person in dem Auto wurde dabei eingeklemmt, muss derzeit von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die beiden Lkw-Fahrer würden vom Rettungsdienst betreut. Ob und wie schwer sie verletzt sind, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

Der Uni-Tunnel auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss ist derzeit komplett gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet Autofahrer, möglichst in Eller oder in Wersten von der A46 abzufahren. Wer in Richtung Köln fahren möchte, soll nach Möglichkeit bereits am Autobahnkreuz Hilden auf die A3 fahren. Wie lange die Sperrung noch dauert, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

Mehr Informationen folgen in Kürze.

