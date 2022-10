Mehrere Verletzte : Auto überschlägt sich auf der A46 in Düsseldorf

Auto überschlägt sich auf der A46 in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A46 in Düsseldorf hat sich ein Auto überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Es gab mehrere Verletzte, die Autobahn war zeitweise in eine Richtung gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A46 ist ein Auto von einem Lkw erfasst worden, prallte dann gegen einen weiteren Wagen und überschlug sich. Mehrere Personen wurden dabei teilweise so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Der Unfall ereignete sich zwischen den Tunneln Wersten und Universität.

Laut Polizei war eine 42-jährige Frau am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr mit ihrem VW auf der A46 in Richtung Neuss auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Als ein 65-jähriger Mann aus Jülich in der Höhe der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk mit seinem Lkw von der mittleren auf die rechte Spur wechseln wollte, bemerkte er den Wagen der Frau offenbar zu spät.