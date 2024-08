A46 in Düsseldorf drei Stunden lang gesperrt Auto prallt gegen Wand in Werstener Tunnel und fängt Feuer

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall mit anschließendem Brand in einem Tunnel der Autobahn 46 in Düsseldorf in Fahrtrichtung Neuss leicht verletzt worden. Das Auto der beiden 20-Jährigen sei in der Nacht zum Sonntag gegen 23 Uhr gegen die rechte und linke Tunnelwand in Wersten geprallt, teilte ein Polizeisprecher mit.