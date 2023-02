Unfall auf A46 in Düsseldorf Häftling rast der Polizei davon und überschlägt sich

Mit eingeschaltetem Blaulicht nahmen Polizisten die Verfolgung auf. Der 28-Jährige entzog sich durch Erhöhung der Geschwindigkeit einer möglichen Kontrolle, wechselte am Autobahnkreuz Neuss-Süd auf die A 46, raste weiter in Richtung Düsseldorf und geriet in Höhe Unitunnel außer Sichtweite. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet er in Höhe der Anschlussstelle Holthausen rechts auf den Grünstreifen und verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug.