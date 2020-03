Düsseldorf : Brennendes Auto auf der A46

Foto: Alicia Podtschaske 4 Bilder Brennendes Auto auf der A46 in Düsseldorf.

Düsseldorf Auf der A46 in Düsseldorf kurz vor der Ausfahrt Holthausen/Reisholz stand am Dienstagvormittag ein brennendes Auto am Fahrbahnrand.

Laut Polizei handelt es sich um einen Opel Vectra mit rotem Kennzeichen. Der oder die Fahrer konnten das Auto noch an den rechten Fahrbahnrand lenken und den Wagen rechtzeitig verlassen.

Die Meldung ging bei der Polizei um 11.17 Uhr ein. Der Wagen stand komplett in Flammen.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)