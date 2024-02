Tödlicher Unfall auf A44 in Düsseldorf Angefahren und einfach weitergefahren – mutmaßlicher Unfallfahrer ermittelt

Der zunächst unbekannte Fahrer hielt etwa 300 Meter weiter an. Er soll den Schaden an seinem Wagen begutachtet haben, dann aber wieder eingestiegen und davon gefahren sein, ohne sich um den 26-Jährigen zu kümmern. Dieser kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenige Tage später starb. Der Tote stammt aus Kalkar. Seine beiden Begleiter kamen ebenfalls in ein Krankenhaus und wurden durch Seelsorger betreut.