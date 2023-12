Nach Unfall auf der A44 Mann in Lebensgefahr – Unfallfahrer flieht

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der A 44 so schwer verletzt worden, dass die Ärzte nur noch wenig Hoffnung für ihn haben. Der Ukrainer hatte gegen 18.30 Uhr auf der A 44 eine Panne. Er fuhr in Höhe der Düsseldorfer Messe rechts ran, weil einer der Reifen seines Auto geplatzt war. Als er auf der Standspur angehalten hatte, stieg er aus und wurde von einem nachfolgenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert.