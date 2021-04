Autobahn noch immer gesperrt : Vier Schwerverletzte bei Unfall auf A44 bei Düsseldorf

Düsseldorf Am Mittwochmorgen sind bei einem schweren Unfall auf der A44 in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Autofahrer müssen auch am späten Vormittag noch mit Verkehrsbehinderungen im Bereich des Unfalls rechnen.

Auf der A44 bei Düsseldorf ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurde der Unfall in der Nähe des Flughafens um 6.44 Uhr gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach sind bei einem Zusammenstoß eines Kleintransporters und eines Lastwagens mindestens vier Menschen schwer verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher gegen 10.30 Uhr sagte, ist die Autobahn in Richtung Mettmann nach wie vor komplett gesperrt. Die Unfallaufnahme dauere an, anschließend müsse die Fahrbahn noch gereinigt werden. Wie lange das noch dauert, konnte der Sprecher nicht sagen.

Der Unfall hat sich etwa zwei Kilometer hinter der A44-Abfahrt 31 „Flughafen“ und vor dem Kreuz Düsseldorf-Nord ereignet. Der Verkehr staut sich dort dem WDR zufolge bereits auf etwa zwei Kilometern.

(chal/csr)