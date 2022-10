A3 in Düsseldorf : Polizei findet halbe Million Euro bei Kontrolle eines Luxuswagens

Düsseldorf Der Luxus-Mercedes war in der Vergangenheit schon als Drogentransporter aufgefallen. Jetzt haben Polizisten den Wagen auf der A3 in Düsseldorf gesichtet und angehalten. Die 450.000 Euro Bargeld konnte der Fahrer nicht erklären. Auch ein Drogenhund schlug an.

Ein ziviles Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf hat am Donnerstag in Hubbelrath an der A3 den Fahrer eines Mercedes-Benz Maybach kontrolliert. Im Fahrzeug fanden die Beamten über 450.000 Euro Bargeld, dessen Herkunft der Fahrer nicht erklären konnte. Außerdem schlug ein Rauschgiftspürhund bei der Durchsuchung des Wagens an.

Der Fahrer des hochwertigen Mercedes, ein 45-Jähriger aus Mönchengladbach, wurde durch die Zivilfahnder in der Nähe der Anschlussstelle Mettmann angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war in der Vergangenheit schon im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Betäubungsmitteln aufgefallen. Auch über den Fahrer lagen der Polizei bereits einige Erkenntnisse vor.

Die Herkunft der hohen Summe an Bargeld konnte der Mann nicht schlüssig erklären. Daher wurde die Summe zunächst vor Ort sichergestellt. Bei der näheren Überprüfung der Luxuslimousine durch einen Spürhund ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Schmuggelversteck von Drogen im Wagen.

Das Fahrzeug wurde daher nach richterlicher Anordnung beschlagnahmt und wird nun kriminaltechnisch untersucht. Der 45-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts der Geldwäsche, dauern an.

(csr)