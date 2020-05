Falsche Polizisten in Düsseldorf : Anatomie eines Betrugsfalls

Die Polizei rät, bei unbekannten Anrufern auf jeden Fall aufzulegen. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Falsche Polizisten erbeuten in Düsseldorf jedes Jahr große Summen. Kurz nach Ostern gab es wieder eine Welle solcher Taten – mit Schaden fast in Millionenhöhe. Wir erzählen einen Fall aus Sicht des Opfers.

Stell dir vor, die Polizei ruft an und sagt dir, dein Geld sei auf der Bank nicht mehr sicher. Du sollst es abholen – am Besten sofort. Wir helfen Ihnen, sagt der Polizist am Telefon. Wir bringen Ihr Erspartes in Sicherheit. Folgen Sie genau meinen Anweisungen, dann wird alles gut.

Genau das passiert jeden Tag in Deutschland. Riesige Summen verschwinden auf diesem Weg in die Taschen von Kriminellen. Die Opfer stehen mit leerem Konto da.

Düsseldorf war in den Wochen nach Ostern besonders betroffen. Innerhalb weniger Tage gab es rund 150 Anzeigen. Zum Vergleich: Insgesamt wurden 2019 etwa 1000 solcher Taten angezeigt. In nur wenigen Tagen wurden also mehr als 10 Prozent der Anzeigen erstattet, die sonst in einem Jahr anfallen. Die Polizei geht dabei von einer hohen Dunkelziffer aus.

Die Schadenssumme dieser paar Tage ist immens. Genaue Zahlen nennt die Düsseldorfer Polizei nicht, auch um nicht weitere Täter anzulocken. Aber eine Hausnummer ist, was 2019 insgesamt anfiel. Das waren knapp 700.000 Euro.

Wie kommt es, dass Menschen ihr Konto leerräumen und irgendwelchen Boten ihre Ersparnisse übergeben? Wie kann das sein? Die Antwort: Die Täer sind gute Psychologen. Sie bauen extremen Druck auf. Sie untermauern ihre Lügen geschickt mit Details. Und sie probieren schamlos so lange herum, bis jemand auf sie hereinfällt.

Um das zu verdeutlichen, hat die Polizei ein Vernehmungsprotokoll mit uns geteilt. Allerdings haben sie es verfremdet, damit das Opfer nicht zu identifizieren ist. Karl-Heinz Bode haben sie den Mann genannt, sein Alter verraten sie nicht – aber es ist auf jeden Fall fortgeschritten. Lesen Sie hier Auszüge aus dem Dokument.

Ich habe am 17. April so gegen 18 Uhr einen Anruf auf unserem Festnetzanschluss bekommen. Der Anrufer gab an, er sei Polizist und nannte mir seinen Namen. Der Anrufer erzählte mir, dass die Polizei auf der Heinrich-Heine-Allee zwei Einbrecher festgenommen habe. Einer der „Einbrecher“ habe einen Zettel dabei gehabt. Auf diesem Zettel stand mein Name – Karl-Heinz Bode. Wir haben früher auf der Heinrich-Heine-Allee gewohnt. Auf die Nachfrage, ob wir dort noch wohnen würden, gab ich an, dass wir tatsächlich dort mal gewohnt haben und jetzt auf der Haraldstraße wohnen würden.

So beginnen viele Fälle. Mit einem Anruf, einem Zettel, auf dem der Name steht. Die Täter sitzen oft in Callcentern im Ausland, meistens in der Türkei. Sie schlagen einfach das Telefonbuch auf und suchen nach Namen, die auf ein hohes Alter schließen lassen. Sie probieren es so lange, bis jemand anbeißt. Wenn es nicht klappt, ziehen sie einfach weiter. Wenn sie anrufen, steht im Display oft sogar die Telefonnummer 110. Was nie passieren würde, wenn die Polizei anruft. Die hat nämlich immer die Rufnummer unterdrückt.

Ich war zunächst skeptisch und äußerte meine Zweifel. Der Anrufer bekräftige wiederholt, dass er von der Polizei sei. Er sei Kriminaloberkommissar im Polizeipräsidium in Düsseldorf am Jürgensplatz. Um mir absolut sicher zu sein, sollte ich die 110 wählen.

Das ist ein beliebter Trick. Der Anrufer nennt Details aus dem Wohnort des Opfers, er macht seine Lügen so glaubhaft. Allerdings sind das Informationen, die jeder ganz einfach recherchieren kann. Und dann sagt er: Rufen Sie doch einfach bei uns an.

Mein Gesprächspartner redete so auf mich ein, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich den Anruf vorher beendet habe, oder das Gespräch weiter lief. Ich erinnere mich, die 110 auf dem Display meines Telefons gewählt zu haben. Es hat sich dann eine andere männliche Stimme aus der „Polizeizentrale“ gemeldet. Dieser hat mich dann wieder zu dem Kriminaloberkommissar durchgestellt.

Dieser Trick funktioniert erstaunlich oft. Die Opfer legen nicht auf, sondern wählen während des laufenden Anrufs die 110 – ohne zu merken, dass sie gar nicht wirklich einen neuen Anruf starten. Die Betrüger faken dann den zweiten Anruf. Und damit haben sie die Opfer meistens überzeugt.

Dann suggerierte mir dieser Kriminaloberkommissar, dass mein Geld bei der Bank nicht mehr sicher sei. Die Täter könnten Geld von meinem Konto abheben und auf ein anderes überweisen. Er wisse, dass bei einer Bank ein Mittäter arbeiten würde. Dann fragte er mich nach weiteren Wertgegenständen zu Hause, schließlich handele es sich auch um Einbrecher.

Am nächsten Tag ruft der falsche Polizist ein zweites Mal bei Karl-Heinz Bode an und lässt sich dessen Handynummer geben. Die Täter erhalten den Druck ständig aufrecht – an mehreren Fronten. Sie bleiben mit ihm am Handy verbunden, während er zur Bank fährt, und telefonieren gleichtzeitig mit seiner Frau zu Hause übers Festnetz.

In meiner Bank konnte ich nicht die gesamte Summe von meinem Konto abheben. Daraufhin forderte mich der falsche Polizist auf, Gold zu kaufen. Meine Gesprächspartnerin in der Bank sagte mir, dass das nicht möglich sei. Der Täter sagte mir dann, dass es egal sei, wie viel Geld ich abheben könnte. Ich habe dann 10.000 Euro in bar abgehoben.

Meistens endet die Reise hier. Die Betrüger sagen dem Opfer, ein Zivilpolizist werde das Geld bei ihnen zu Hause abholen. Dann schicken sie einen Handlanger. Damit haben sie selbst geringstes Risiko. Die Handlanger werden gelegentlich gefasst – wenn die Opfer in der Zwischenzeit auf die Idee kommen, die echte Polizei zu verständigen. Doch diese Hilfskräfte kennen die Drahtzieher oft gar nicht. Sie wurden vom Bekannten eines Bekannten engagiert und mit schnellem Geld gelockt. Sie festzunehmen, ist nur ein sekundärer Erfolg. Weitere Taten verhindert man dadurch kaum.

Doch bei Karl-Heinz Bode gehen die Täter besonders dreist vor. Als nächstes machen sie ihn zu ihrem Handlanger.

Dann lotste mich der falsche Polizist nach Neuss. Angeblich sollte hier eine alleinstehende Dame wohnen, welche mir etwas übergeben würde. Diese werde bedroht. Der Täter nannte mir eine Adresse.

Ich bin dann mit dem Auto dorthin gefahren. Es war ein Viertel mit großen Häusern. Ich klingelte dort und die Dame übergab mir eine Tasche. Mein Gesprächspartner gab mir vor, was ich zu sagen hätte. Ich habe dann nicht weiter mit der älteren Dame geredet. Sie hat mir direkt die Tasche ausgehändigt. Während des gesamten Zeitraums blieb ich mit dem Täter verbunden.

Das Opfer wird selbst zum Täter – ohne es zu wissen. An diesem Punkt steckt Karl-Heinz Bode ganz tief drin. Er ist zu weit gegangen, um die Realität zu bezweifeln, an die er jetzt glaubt. Wenn er jetzt „nein“ sagen würde – er müsste sich selbst eingestehen, dass er Betrügern auf den Leim gegangen ist. Er müsste sich eingestehen, dass er leichtgläubig war. Es gibt kein Zurück mehr.

Der Täter gab mir anschließend Anweisung, auf den Parkplatz eines Discounters zu fahren. Dort habe ich die Tasche mit dem Geld und den Wertsachen der Dame neben meinem Auto deponiert. Der falsche Polizist am Telefon forderte mich eindringlich auf, da ein Zugriff bevorstehe, in den Laden zu gehen. Als ich zurückkehrte, war die Tasche weg.

Als ich wieder im Auto saß, forderte mich der falsche Polizist auf, zu einer zweiten Bank zu fahren. Dort habe ich ebenfalls ein Konto. Ich sollte von diesem Konto ebenfalls das Geld abheben. Es sei dort ebenfalls nicht sicher.

Keine Angst, die Geschichte geht nicht noch weiter. Denn an dieser Stelle tut Karl-Heinz Bodes Frau etwas Kluges. Sie erzählt ihrer Enkelin von den Vorkommnissen. Die Enkelin klärt beide über den Betrug auf. Zumindest die nächste Umdrehung kann sie damit verhindern.