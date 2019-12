Landmarken

Damit der Blau Grüne Ring seine Dynamik aufbauen kann, braucht es optische Landmarken. An der Oberkasseler Brücke ist mit dem Ensemble Hofgarten und Kunstakademie ein Schwergewicht der Hochkultur entstanden. Die Oberkasseler Brücke wird als wichtige Fußgängerpromenade verkehrsberuhigt. Am Josef Beuys Ufer liegt die „Strandperle“. Ein ringförmiger Pavillon direkt am Rheinufer bietet Platz für Ausstellungen und Veranstaltungen. Eine kreisförmige Stufenanlage bietet Flächen zum Aufenthalt am Wasser an. Hier befinden sich Haltestellen für Wassertaxis und Anlegestellen für kleine Schiffe.

Ein weit sichtbares Ensemble der Stadtkultur stärkt den Johannes Rau Platz und das Regierungsviertel. Das „People Palace“ ist ein viergeschossiger Pavillon in Holzbauweise mit offensiver Fassadenbegrünung. Sporteinrichtungen, öffentliche Bibliothek und Mediathek, Musik- und Versammlungsräume, Cafés und Dachgärten mit regionalen Eco-Produkten werden angeboten.