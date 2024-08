Sport in Düsseldorf Großes Tennis zum 120. Geburtstag des TC Blau-Schwarz

Nach 2023 war es in diesem Jahr die zweite Auflage des Tennisturniers, das sich mit seiner offenen Herren- und Damenkonkurrenz über vier Tage erstreckte. Insgesamt gab es 75 Matches auf der herausgeputzten Anlage an der Lenaustraße zu bestaunen. In den Teilnehmerfeldern fanden sich Verbandsliga- und Regionalligaspieler, Bundesliga- bis hin zu Weltranglistenspieler wieder, sodass eine hohe Qualität garantiert war. Doch nicht nur auf dem Platz ging es rund, denn der Verein feierte sein 120-jähriges Bestehen mit Turnierteilnehmern und Clubmitgliedern bei einer Players‘ Night inklusive eines spektakulären Feuerwerks am Himmel von Düsseldorf.