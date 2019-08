Handel in Düsseldorf : “Blaenk“-Store eröffnet diesen Samstag

Düsseldorf Am verhüllten Schaufenster war schon länger zu sehen, dass sich etwas tut im ehemaligen „H&M“ an der Schadowstraße. Diesen Samstag eröffnet dort der „blaenk“-Store mit einer Reihe verschiedener Marken.

Der temporäre „Blaenk“-Store an der Schadowstraße eröffnet nach langer Vorbereitungszeit an diesem Samstag um 12 Uhr. Das Geschäft befindet sich in der ehemaligen „H&M“-Filiale an der Ecke zum Joachim-Erwin-Platz. Betreiber ist das Düsseldorfer Startup Brickspaces, das sich einen Namen mit der Zwischenvermietung leerstehender Ladenlokale gemacht hat. In dem eigenen Concept-Store werden sich nun eine Reihe verschiedener Marken präsentieren – mit Artikeln vom Sporthandtuch über Mode bis zu Gewürzen. Dazu wird es im Geschäft DJ-Musik geben und regelmäßige Events.