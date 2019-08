Handel : Event-Store in der Stadtmitte eröffnet

Düsseldorf Ein besonderes Einkaufserlebnis können Kunden seit Samstag in der Düsseldorfer Innenstadt erleben. In dem besonderen Geschäft gibt es ein breites Warenangebot.

(nic) Viele Wochen verkündeten Aushänge in den weitgehend verhüllten Schaufenstern, dass im ehemaligen H&M an der Schadowstraße ein besonderes Shopping-Erlebnis geplant war. Entsprechend groß war der Andrang, als der Blaenk-Store des Unternehmens Brickspaces am Samstagmittag tatsächlich seine Türen öffnete: Eine Reihe Kunden wartete schon vor den Türen. Brickspaces-Geschäftsführer Martin Bressem war beim Start dabei, natürlich im passenden Blaenk-Shirt. „Vielen lieben Dank an alle, die vorbei gekommen sind“, schrieb das Unternehmen später auf Facebook. „Es war uns eine Freude den ersten Blaenk-Store überhaupt zu eröffnen.“