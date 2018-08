Blackbear kauft neue Immobilien in Düsseldorf

Das Düsseldorfer Investment-Unternehmen sichert sich zwei Gebäude in Friedrichstadt und Stadtmitte. An der Herzogstraße 89-91 könnten demnächst Büros für Start-ups entstehen.

Die Idee des selbst an der Herzogstraße ansässigen Unternehmens ist es, Gebäude nicht zu vernichten und „aus der Retorte“ wieder aufzubauen. Stattdessen wolle man etwa das Areal in Friedrichstadt sensibel weiterentwickeln und dabei seinen Charakter erhalten, sagt Kellershohn. Geprägt wird es momentan von einem Ärztehaus, Büros und einer mehr als 3000 Quadratmeter großen Lager- und Archivfläche, auf der in den vergangenen Jahrzehnten Versicherungsakten lagerten. Blackbear will die Lagerräume zu Büros machen. „Wir haben hier eine der seltenen Möglichkeiten, in absoluter Innenstadtlage individuelle und großzügige Bürolofts zu schaffen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Uwe Willer. Potenzielle Mieter sehen die Experten in der Kreativbranche: Man sei mit der Wirtschaftsförderung im Austausch darüber, wie dort ein Highlight für die Kreativ- und Startup-Wirtschaft geschaffen werden könnte.