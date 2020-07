Vor dem Landtag in Düsseldorf : Mehrere tausend Menschen demonstrieren gegen Rassismus

Schon Anfang Juni hatten in Düsseldorf viele tausend Menschen gegen Rassismus protestiert (Archivbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Vor dem NRW-Landtag haben am Samstag erneut mehrere tausend Menschen gegen Rassismus demonstriert. Viele von ihnen trugen in Anlehnung an die „Black Lives Matter“-Bewegung schwarze Shirts.

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag vor dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf gegen Rassismus demonstriert. „Rassismus tötet, überall“, betonten Redner auf der Demonstration. Teilnehmer plädierten auf Plakaten für „Vielfalt statt Rassismus“ und forderten ein „Ende der brutalen Polizeigewalt“.

Viele Teilnehmer der Demonstration trugen schwarze Oberbekleidung, um ihren Protest gegen die Tötung des 46 Jahre alten Afroamerikaners George Floyd zum Ausdruck zu bringen. Dieser war am 25. Mai von einem weißen Polizisten im US-amerikanischen Minneapolis bei einem Einsatz getötet worden.

Veranstalter der Demonstration war eine Initiative „Generation of change“. Anfang Juni hatten nach Angaben der damaligen Organisatoren gut 20.000 Menschen an einer friedlichen Schweige-Demonstration durch die NRW-Landeshauptstadt teilgenommen.

(kess/epd)