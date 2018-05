Düsseldorf: Bitt-Prozessionen auch am Abend

Düsseldorf Hildegard Janßen und Michaela Wiese erdachten in Flehe ein neues Konzept, das auch Kinder einbezieht.

Langsam und feierlich setzt sich die Prozession von der Pfarrkirche Schmerzreiche Mutter in Bewegung. Angeführt von Kreuz und Messdiener ziehen die Gläubigen zunächst über die Blumenfelder hinter der Kirche, als Pfarrer Karl-Heinz Virnich zum ersten Lied ansetzt. "Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen. Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen", stimmen die gut 30 Prozessionsbegleiter in die Liturgie von "Laudato si" ein. Manche Landwirte, die noch auf ihren Feldern arbeiten, halten kurz inne, als die Prozession vorbeizieht.

Die alljährlichen Bitt-Prozessionen in den Tagen vor Christi Himmelfahrt gibt es bereits seit dem Mittelalter. "Traditionell wird um gedeihliches Wetter, eine gute Ernte und genügend Essen für alle Menschen gebeten", sagt Hildegard Janßen. Zwar sei dies immer noch der Hauptgrund für die vielen Prozessionen, die bis gestern in ländlich geprägten Stadtteilen wie Flehe, Hamm oder Lichtenbroich stattfanden. Inzwischen haben sich die Gebete jedoch erweitert. "Heutzutage wird vor allem für Weltfrieden und den Schutz der Umwelt gebetet", ergänzt Janßen.

Die 67-Jährige läuft schon von Kindesbeinen an bei den Prozessionen mit, die traditionell eher in den ganz frühen Morgenstunden stattfinden. "Anders ging es nicht für die Bauern, die ja das Tageslicht komplett für die Feldarbeit nutzen mussten", sagt Janßen. Da ein religiöser Betgang um 6 oder 8 Uhr morgens für viele Berufstätige und Familien heute aber kaum noch mit dem Alltag vereinbar ist, ließ die Beteiligung an den Prozessionen mit der Zeit nach. "Früher sind auch morgens 40 bis 60 Leute mitgezogen, das ist heute kaum noch möglich", sagt Janßen.

Um die schöne Tradition zu bewahren, dachte sie sich mit Michaela Wiese vom Ortsausschuss des Pfarrgemeinderats eine neue Form der Bitt-Prozessionen aus. Statt nur in den frühesten Morgenstunden zogen die Fleher Katholiken am Dienstag also auch zur idealen Feierabendzeit um 18.30 Uhr aus. Um auch Familien mit Kindern für den ungewöhnlichen Spaziergang in die Natur zu gewinnen, planten die beiden engagierten Gemeindemitglieder zusätzlich einen besonderen Prozessionsweg. An verschiedenen Stationen wurden den Kindern Ausschnitte aus der Schöpfungsgeschichte vorgelesen, die das Erwachen des Lebens und der Natur passend zum Frühling erklärten. Symbolisch gab es dazu noch ein Gefäß gefüllt mit Wasser, Erde und Samen der Kapuzinerkresse. "Damit es für manche Kinder nicht nur ein gewöhnlicher Spaziergang mit den Eltern ist", sagt Wiese.