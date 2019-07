Hitzewelle : Summer in the City

Summer in the City

Plätze im Schatten und in der Nähe des Wassers waren am Wochenende im wahren Wortsinn heiß begehrt. Foto: Anne Orthen (ort)

Nach zwei halbwegs erträglichen Tagen ist am Wochenende die Hitze nach Düsseldorf zurückgekehrt und hatte die Stadt voll im Griff.

Zwar wehte am Wochenende ein beständiger Wind, aber der brachte keine Erfrischung, fühlte sich vielmehr wie ein überdimensionaler Heißluftfön an. Kein Wunder, dass die wenigen Menschen, die sich dennoch am Sonntag in die Stadt aufmachten, wie im Zeitlupentempo unterwegs waren. Viele sonnige Gastronomie-Terrassen blieben ziemlich leer, nur vor Eisdielen bildeten sich naturgemäß Käufer-Schlangen, und selbst diese hatten eine überschaubare Länge.