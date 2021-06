Biontech-Impfstoff : 7500 neue Ersttermine im Düsseldorfer Impfzentrum

Düsseldorf Erstmals seit Wochen gibt es wieder neue Termine im Düsseldorfer Impfzentrum. 7500 Erstimpfungen mit dem Biontech-Vakzin stehen bis zur kommenden Woche zur Verfügung.

Ab Mittwoch können erstmals seit Wochen wieder neue Termine für Erstimpfungen mit dem Vakzin von Biontech vereinbart werden. 7500 Termine in der laufenden und der kommenden Woche stehen im Düsseldorfer Impfzentrum in der Arena zur Verfügung, heißt es von der Stadt. NRW-weit stehen durch die neue Zuweisung in dieser Woche 80.000 Dosen bereit, in der Folgewoche werden weitere 150.000 Dosen geliefert.