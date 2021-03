Biontech, Astrazeneca und Moderna : Wer in Düsseldorf welchen Impfstoff bekommt

Wer in Düsseldorf welchen Impfstoff bekommt

Düsseldorf Bei Impfungen gegen das Coronavirus werden in Düsseldorf alle derzeit zugelassenen Vakzine genutzt. Welches Mittel wo gespritzt wird und wer welches bekommt.

Wer in Düsseldorf einen Termin für die Corona-Schutzimpfung bekommt, wird je nach Alter und Prioritätengruppe einen von drei unterschiedlichen Impfstoffen erhalten. So werden in der Landeshauptstadt aktuell die Vakzine der Hersteller Biontech-Pfizer, Moderna und Astrazeneca verwendet.