Naturschutz in Düsseldorf Mehr Blühwiesen sollen größere Biodiversität schaffen

Das Konzept der Blühwiesen soll in den nächsten Jahren verstärkt umgesetzt werden, bestehende Flächen dabei weiter gepflegt, aus- und umgebaut werden; neue hinzukommen. Damit soll die Biodiversität in Düsseldorf gestärkt werdenMit einem wahren Sitzungsmarathon wird aktuell die Blühwiesenstrategie des Gartenamtes in allen zehn Bezirksvertretungen sowie im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und im Umweltausschuss vorgestellt. „Wir möchten uns für die Förderung ‚Stadtnatur‘ vom Bundesamt für Naturschutz bewerben“, erklärt Doris Törkel, Leiterin des Gartenamtes im Ausschuss.